Premierul Ilie Bolojan, vizită de lucru în Republica Moldova

 Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă, 23 august 2025, o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Programul va include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

