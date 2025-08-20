Președintele Nicușor Dan: „România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina”

176155 – 20082025 – Președintele României a oferit detalii despre pozițiile exprimate în cadrul videoconferințelor de marți ale Coaliției de Voință și Consiliului European și a spus că garanțiile „solide” de Securitate pentru Ucraina la care va contribui țara noastră reprezintă „o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”.

Nicușor Dan a precizat că în cadrul videoconferințelor de marți au fost abordate „rezultatele discuțiilor importante de la Washington privind securitatea Ucrainei”.

„Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială – orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial”, a declarat șeful statului român, marți, într-o postare pe Facebook.

Un alt punct pe care susține că l-a subliniat în discuții a fost cel privind importanța coordonării transatlantice în descurajarea agresiunii Rusiei.

„Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei. Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii. Sancțiunile trebuie menținute și, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace. Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți – România va continua să sprijine acest efort.

România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA – aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei.

O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”, a mai scris președintele Nicușor Dan.