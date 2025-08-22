Prețurile cresc, dar von der Leyen zice că stăm bine în relațiile cu SUA

Prețurile cresc, dar von der Leyen zice că stăm bine în relațiile...

176185 – 22082025 – UE și SUA au emis o declarație comună de stabilire a unui cadru pentru un comerț și investiții transatlantice echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase. Această declarație comună confirmă și se bazează pe acordul politic la care au ajuns, la 27 iulie, președintele von der Leyen și președintele Trump.

Declarația comună stabilește angajamentul ambelor părți de a depune eforturi în vederea restabilirii stabilității și previzibilității comerțului și investițiilor UE-SUA, în beneficiul întreprinderilor și al cetățenilor. Acesta este primul pas într-un proces care va spori comerțul și va îmbunătăți accesul pe piață în alte sectoare. Declarația comună urmează negocierilor intense conduse de comisarul UE pentru comerț Maroš Šefčovič cu omologii săi din SUA, secretarul pentru comerț Howard Lutnick și reprezentantul pentru comerț al SUA Jamieson Greer.

Declarația comună stabilește în detaliu noul regim tarifar al SUA față de UE, cu o rată tarifară maximă clară, globală, de 15% pentru marea majoritate a exporturilor UE, inclusiv pentru sectoare strategice precum automobilele, produsele farmaceutice, semiconductorii și cheresteaua. Sectoarele care sunt deja supuse tarifelor națiunii celei mai favorizate (MFN) de 15% sau mai mult nu vor face obiectul unor tarife suplimentare.

În ceea ce privește autoturismele și piesele auto, plafonul tarifar de 15% din SUA se va aplica în paralel cu inițierea de către UE a procedurilor de reducere a tarifelor pentru produsele din SUA.

În plus, începând cu 1 septembrie, o serie de grupe de produse vor beneficia de un regim special, aplicându-se numai tarifele națiunii celei mai favorizate. Printre acestea se numără resursele naturale indisponibile (cum ar fi pluta), toate aeronavele și piesele de aeronave, produsele farmaceutice generice și ingredientele acestora, precum și precursorii chimici. În plus, în conformitate cu declarația președintei von der Leyen, ambele părți convin să continue să depună eforturi pentru a extinde acest regim la alte categorii de produse – un rezultat esențial pentru UE.

Recunoscând provocările comune, precum și beneficiile cooperării, UE și SUA intenționează să depună eforturi pentru a-și proteja economiile de supracapacitatea din sectoarele oțelului și aluminiului și să lucreze la lanțuri de aprovizionare securizate între ele, inclusiv printr-o soluție de contingent tarifar pentru exporturile UE de oțel și aluminiu și pentru produsele lor derivate.

Deși Uniunea Europeană rămâne convinsă că tarifele ridicate sunt în detrimentul economiei mondiale, rezultatul negociat evită escaladarea dăunătoare și creează o bază pentru continuarea dialogului și dezvoltarea relației transatlantice, inclusiv în domenii de interes strategic comun.

Relația transatlantică este deja cea mai valoroasă relație economică din lume, în valoare de 1,6 mii de miliarde euro anual. Acordul protejează această relație și milioane de locuri de muncă în UE.

Ce exportă România în SUA

Exporturile României în SUA includ, predominant, echipamente industriale și tehnologice (cum ar fi componente auto, mașini electrice, transformatoare), componente auto, produse de consum și servicii IT. Valoarea totală a exporturilor românești către SUA a însumat aproximativ 2,15 miliarde de euro în 2023 și peste 2,28 miliarde de euro în 2024. Dintre partenerii de export ai României, SUA se află pe locul 12, cu o pondere de 2,5% în totalul exporturilor. Valoarea bunurilor trimise în SUA anul trecut a fost cu 6% mai mare decât în 2023.

Produse principale exportate de România către SUA: Echipamente electrice (mașini și echipamente electrice, inclusiv generatoare, transformatoare și comutatoare), Componente auto și anvelope (anvelope pneumatice noi din cauciuc, piese și accesorii pentru autovehicule și piese pentru avioane), Produse din fier și oțel (semifabricate din oțeluri aliate și țevi/profile tubulare din fier sau oțel, dar și cabluri și toronaje), Alte bunuri (rulmenți, mobilier (excl. medical), aparate telefonice și de comunicații, pompe pentru lichide și robinetărie).

De asemenea, România exportă în SUA servicii IT, turism și alte servicii de afaceri.

La importuri, SUA se află pe locul 18, cu 1% din totalul importurilor făcute de România. Anul trecut, valoarea importurilor din Statele Unite s-a redus cu 4,5% comprativ cu 2023.

Potrivit platformei Trading Economics, în 2024, Statele Unite au importat din România echipamente electrice de 1,1 mld.dolari, utilaje şi boilere de 658 mil. dolari, oţel şi fier de 320 mil. dolari, cauciuc de 304 mil. dolari, maşini de 205 mil. dolari.

Etapele următoare

Comisia Europeană va proceda rapid, cu sprijinul statelor membre ale UE și al Parlamentului European și în conformitate cu procedurile interne, la punerea în aplicare a principalelor aspecte ale acordului. De asemenea, UE se va angaja în negocierea unui acord privind un comerț echitabil, echilibrat și reciproc avantajos cu SUA, în conformitate cu cadrul convenit și cu procedurile aplicabile.

În urma acordului politic UE-SUA, UE a suspendat, de asemenea, începând cu 7 august, măsurile de reechilibrare ale UE adoptate la 24 iulie 2025.

Parteneriatul transatlantic este o arteră esențială a comerțului mondial și este cea mai importantă relație comercială și de investiții bilaterală din lume. Comerțul cu bunuri și servicii dintre UE și SUA s-a dublat în ultimul deceniu, depășind 1,6 mii de miliarde euro în 2024, cu un comerț cu bunuri în valoare de 867 de miliarde euro și un comerț cu servicii în valoare de 817 miliarde euro. Aceasta înseamnă peste 4,2 miliarde euro de bunuri și servicii care traversează Atlanticul în fiecare zi. Acest parteneriat profund și cuprinzător se bazează pe investiții reciproce. În 2022, întreprinderile din UE și din SUA au investit reciproc 5,3 mii de miliarde euro pe piețele lor.

În acordul politic din 27 iulie 2025, președinții von der Leyen și Trump au convenit asupra parametrilor-cheie ai relației comerciale UE-SUA.