Programul Rabla pentru mașini trebuie să fie mai avantajos pentru Dacia și Ford

176235 – 28082025 – Ilie Bolojan a anunţat, miercuri seară, la Antena 3, că la jumătatea lunii viitoare Guvernul va prezenta noi modificări legislative care ţin de echilibrul fiscal-bugetar, unele dintre acestea vizând economia.

În pachetul respectiv ar urma să vedem o reformă a administrației centrale, aceasta nefiind inclusă în pachetul pentru care Guvernul își va asuma răspunderea luni,1 septembrie, în fața Parlamentului, precum și comasări de agenții și companii de stat. Tot în pachetul 3 se va încerca interzicerea cumulului pensie-salariu, care, de asemenea, a fost amânată, spune premierul, pentru că exista riscul ca în Educație și Sănătate să nu mai aibă voie să lucreze specialiști în domeniu.

Toate măsurile de stimulare înseamnă, în acest moment, aspecte care ţin de predictibilitate, să nu facem rău, pentru că aspecte care ţin de ajutoare de stat sau de forme de sprijin de genul acesta, trebuie să le luăm într-o manieră bine gândită”, a afirmat premierul.

În acest sens, el s-a referit la programul Rabla.

„Ani de zile am pompat sume destul de mari în sistemele de vouchere de tip Rabla. Dar gândiţi-vă că pompând foarte mult în aceste sisteme pentru maşini care nu se fabricau în România deloc, noi, practic, ne-am agravat şi mai mult deficitele de balanţă comercială şi dacă, într-adevăr, dorim să susţinem înlocuirea parcului auto vechi, am respectat toţi indicatorii pe tema asta, şi indirect să ne susţinem industria românească, înseamnă că ar trebui să dimensionăm aceste vouchere pe tipuri de maşini care se regăsesc în producţia din România”, a adăugat premierul.

Prim-ministrul a spus că, „nemaiavând atâţia bani”, s-au redus fondurile pentru această componentă, dar a fost lăsată cu „un centru de greutate pentru ceea ce se produce în România”.

„Este o formulă de a sprijini industria românească. Altfel, nu facem decât să încurajăm importurile şi să contribuim şi mai mult, aşa cum v-am spus, la aceste deficite care ne creează mari probleme. (…) Orice fel de susţinere pentru companii care sunt în România înseamnă sprijin pentru economie. Orice fel de susţinere pentru companii care aduc tehnologii noi în România înseamnă sprijin în anii următori pentru dezvoltare. Orice politici de a susţine dezvoltări de capacităţi energetice în România reprezintă un sprijin indirect pentru toate domeniile. Sunt nişte lucruri pe care le veţi vedea în perioada următoare”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Ieșirea, din nou, a premierului, cu declarații privind pachetul 2 de măsuri privind reforma de reducere a deficitului bugetar excesiv vine după întâlnirea cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody¢s.