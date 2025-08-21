Proiectul de lege al PSD și PNL, depus în campanie, privind pensiile magistraților a fost respins pentru a evita paralelismul legislativ

176168 – 21082025 – Plenul Senatului a respins, miercuri, cu 74 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 7 abţineri, propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, de eliminare a pensiilor speciale ale magistraţilor, depusă de PSD și PNL în campania electorală pentru prezidenţialele din mai a.c. Proiectul a fost respins pentru că în scurt timp Guvernul Bolojan își va suma răspunderea în fața Parlamentului pentru un nou pachet de măsuri privind reducerea deficitului bugetar excesiv, pachet care va cuprinde și un proiect de eliminare a pensiilor ”speciale”.

Pentru ca Guvernul să poată continua demersurile procedurale, a fot necesară respingerea acestui proiect de lege în Senat.

Fără argumente, parlamentarii de la AUR și POT au exploatat momentul, spunând că dacă în urmă cu câteva luni PSD și PNL lăudau proiectul depus, acum s-au răzgândit. Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat în plenul Senatului că votul de respingere a propunerii legislative nu este ”împotriva ideii de reformare a sistemului de pensii speciale”.