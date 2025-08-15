Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta-Leova, operațional cu program permanent

176131 – 15082025 – Poliția de Frontieră Română informează că, începând cu data de 15 august 2025, ora 08:00, Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta, situat la frontiera comună dintre România și Republica Moldova, va funcționa cu program permanent de 24 de ore din 24.

Decizia a fost luată în urma acordului comun dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, în scopul consolidării cooperării transfrontaliere și al creșterii eficienței în gestionarea fluxurilor de persoane și mijloace de transport.

Prin această măsură se urmărește fluidizarea traficului la granița cu Republica Moldova, facilitând desfășurarea cu operativitate a formalităților de frontieră pentru autoturisme și pasageri.Totodată, Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta va avea capacitatea de a prelua și redistribui o parte din traficul de persoane și autovehicule care, în prezent, tranzitează Punctul de Trecere a Frontierei Albița, contribuind astfel la reducerea timpilor de așteptare și la îmbunătățirea condițiilor de tranzit transfrontalier.

Anterior, Punctul de Trecere a Frontierei funcționa cu program limitat, în intervalul orar 08:00 – 20:00.