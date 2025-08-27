Reclamați furnizorii de energie la ANRE!

176224 – 27082025 – Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, îi îndeamnă pe consumatorii ale căror facturi la energie au întârziat mai multe luni și au fost emise cu TVA majorată să reclame furnizorii de energie la ANRE.

El a explicat la Antena 3 că TVA se aplică la data emiterii facturii, iar furnizorii nu ar avea nimic de câștigat prin amânarea facturării, pentru că diferența de TVA va merge în bugetul statului.

Ministrul a mai spus că a solicitat ANRE să verifice toţi furnizorii.

„TVA se aplică în clipa în care se emite factura. Banii ăia nu se duc la furnizori, ci se duc la stat. Dacă au făcut acest lucru, au o problemă și vor fi sancționați de Protecția Consumatorului, Consiliul Concurenței și de cei de la ANRE.

Eu am făcut o adresă foarte clară și dură către cei de la ANRE în care le-am cerut să facă o verificare foarte clară asupra tuturor furnizorilor dacă există astfel de situații și să aplice sancțiuni acolo unde este cazul. Cei 2% or să meargă la stat”, a spus Ivan.

Ministrul a mai afirmat că a identificat mai multe soluții pentru ca facturile la energie să scadă și le va prezenta în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), dând asigurări că, dacă aceste măsuri sunt implementate, facturile vor scădea.

„Am identificat problemele sistemice. Noi suntem într-o perioadă complicată din punct de vedere economic, puterea de cumpărare a fost erodată, a crescut TVA, s-a ridicat plafonarea… e o problemă de securitate națională în contextul în care prețul energiei electrice impactează costul final al produselor pe care românii le cumpără între 7 și 80%”, a spus ministrul.

Întrebat dacă după discuția din CSAT vor scădea facturile, ministrul Energiei a spus că vor scădea „când o parte din acele instrumente pe care le-am identificat vor fi operaționalizate”, iar dacă acest lucru se va întâmpla atunci diferența la facturi se va simți „în primele trei luni.”