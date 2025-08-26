Recomandările ANPC pentru părinți și elevi la achiziționarea produselor pentru noul an școlar!

176219 – 26082025 – Având în vedere apropierea începerii noului an școlar, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor face o serie de recomandări pentru părinți sau alți adulți care cumpără, în această perioadă, rechizite pentru copii.

Recomandăm ca achiziționarea, atât a produselor textile, cât și a rechizitelor să se realizeze doar din magazine și/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), documente care sunt necesare depunerii unei reclamații.

Atenție la produsele textile!

mărcile celebre inscripționate pe articolele de îmbrăcăminte, dar al căror preț este exagerat de mic, în raport cu prețul real al unor astfel de produse, evidențiază un risc semnificativ ca acestea să fie contrafăcute;

eticheta oricărui produs textil trebuie să cuprindă următoarele informații: compoziția fibroasă a acestuia, respectiv denumirile fibrelor componente, urmate de procentul în greutate al fiecărei fibre; în cazul în care produsul are și căptușeală, compoziția acesteia trebuie precizată în mod expres;

orice produs textil trebuie să aibă instrucțiunile de întreținere marcate pe eticheta din material textil, rezistentă la tratamente umidotermice, montată/cusută în interiorul produsului;

instrucțiunile de întreținere trebuie să acopere toate tratamentele, în ordinea: spălare, clorurare, călcare, curățare chimică și uscare în mașina de uscat cu tambur rotativ, indiferent dacă se aplică sau nu (dacă nu se aplică un tratament, simbolul respectiv este tăiat/barat);

la îmbrăcămintea destinată persoanelor cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, cordoanele funcționale și găicile de ajustare nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 75 mm la fiecare capăt și nu trebuie realizate din materiale elastice, cu excepția bretelelor de umăr și a bretelei de susținere în jurul gâtului;

lungimea cordoanelor decorative nu trebuie să depășească 75 mm la fiecare capăt, inclusiv orice accesoriu cum ar fi un dispozitiv de blocare și că acele cordoane decorative nu trebuie realizate din cordoane elastice;

îmbrăcămintea pentru copii mari și tineri, cu bretea de susținere în jurul gâtului, trebuie realizată fără capete libere în zona glugii și a gâtului;

Acordați atenție simbolurilor de pe etichetă referitor la procedeele de curățare a hainei. De exemplu, dacă eticheta indică o curățare chimică, este mai bine să refuzați astfel de haine pentru copil, deoarece substanțele chimice utilizate pentru curățarea produsului pot fi dăunătoare pentru sănătatea elevului.

Uniformele școlare din materiale ca bumbacul și inul sunt cele mai recomandate pentru toamnă și primăvară, lână și cașmir pentru anotimpul de iarnă. Forma cu conținutul de fibre sintetice poate fi mai ieftină – este unicul avantaj pe care îl prezintă. Fibrele sintetice nu permit pielii să respire, ca urmare se încalcă schimbul termic și copilul începe să transpire, ceea ce poate duce la hipotermie și apariția răcelii.

Pe lângă cele menționate anterior, fibrele sintetice pot duce la alergii, deoarece sinteticele atrag praf, murdărie și diverse microorganisme care afectează mucusul copilului și pot provoca erupții.

Atenție!

Sinteticul contribuie, de asemenea, la acumularea de electricitate statică, care afectează sistemul nervos al copilului, provocând iritații și oboseală rapidă.

Îmbrăcămintea școlară nu trebuie să emită un miros înțepător. Prezența unui miros neplăcut poate indica conținutul de substanțe chimice dăunătoare sau chiar periculoase folosite la vopsirea țesăturilor.



Atenție la rechizite!

Rechizitele școlare (caiete de diferite tipuri, penare, carioci, pixuri, radiere, seturi de markere colorate, acuarele, blocuri de desen, truse geometrice, învelitori caiete și cărți) și ghiozdanele sau rucsacurile trebuie să prezinte elemente de identificare și caracterizare traduse în limba română, respectiv denumire producător/importator sau distribuitor și adresa acestuia, denumire produs, dimensiuni, compoziție sau instrucțiuni de întreținere, după caz.

Ca urmare a acțiunilor de control desfășurate în anii anteriori, ANPC readuce în atenție o cazuistică reală privind produsele neconforme identificate la comercializare:

rechizite (carioci, pixuri, radiere) fără traducerea în limba română a elementelor de caracterizare;

uniforme școlare fără etichete de produs care să conțină principalele elemente de identificare și caracterizare (lipsa compoziție fibroasă și instrucțiuni de întreținere);

ghiozdane școlare fără etichete care să conțină principalele elemente de identificare și caracterizare;

seturi de markere colorate având data durabilității minimale depășită;

acuarele fără documente de calitate;

blocuri de desen la care s-a constatat că nu se respectau condițiile declarate, în sensul că pe copertă erau declarate 20 file/A4, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că produsul conținea 10 file/A4 albe și 1 filă roz;

caiete de matematică la care s-a constatat că nu se respectau condițiile declarate, în sensul că pe copertă erau declarate 96 file/A4, iar în urma verificărilor s-a constatat că produsul conținea mai puține file, respectiv doar 85 file/A4.