Reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu

176129 – 15082025 – Guvernul a adoptat Hotărârea inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care se consolidează activitatea Gărzii de mediu și se fac operaționale echipamentele de tip drone și bodycam-uri pe care GNM le-a achiziționat prin PNRR.

„România are obligații ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE, iar întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu este un obiectiv central în acest demers. Cel mai important este faptul că, prin această hotărâre, instituim cadrul legal și mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotați cu camere video portabile (bodycam-uri) și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancțiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren. Reforma presupune reducerea numărului de posturi de conducere, dar creșterea efectivelor operative, pentru a asigura un act de control mai eficient și mai transparent”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Prin PNRR a fost modernizată capacitatea de control prin achiziționarea a 709 camere video purtate pe corp (bodycam-uri), 16 drone, 271 de camere video de bord, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale de intervenție și 43 de autovehicule suplimentare. Posibilitatea utilizării imaginilor obținute cu ajutorul dronelor ca probe legale, precum și adaptarea cadrului normativ pentru reglementarea explicită a acestui aspect reprezintă elemente esențiale ale Hotărârii de Guvern.

Schimbările organizatorice prevăd angajarea a 150 de noi comisari în teren, reducerea posturilor de conducere de la 72 la 64 și a numărului de subsecretari de stat de la 3 la 2, precum și reorganizarea direcțiilor și serviciilor prin comasări și optimizări structurale.

„Această reformă schimbă fundamental modul în care Garda Națională de Mediu își desfășoară activitatea. Vom interveni mai rapid și mai eficient în punctele de frontieră și în zonele cu risc ecologic ridicat, având atât forța umană, cât și tehnologia necesară pentru a acționa fără întârziere. Rezultatul imediat va fi o creștere a eficienței în aplicarea sancțiunilor, iar pe termen mediu – o reducere vizibilă a poluării și a infracționalității de mediu. Această schimbare consolidează poziția României în procesul de aderare la OCDE și transmite un mesaj ferm către toți operatorii economici: legea se aplică fără excepții, iar probele video și foto sunt de netăgăduit. În final, ne așteptăm la o creștere a gradului de reciclare, la reducerea depozitelor ilegale de deșeuri și la o protecție reală și eficientă a mediului înconjurător”, a subliniat Diana Buzoianu.