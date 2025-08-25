Reprezentanții României au discutat, din nou, la Kiev, despre reconstrucția Ucrainei

176199 – 25082025 – Prezent la Kiev, alături de ministrul Apărării, ministrul Apărării,pentru a marca Ziua Independenței Ucrainei, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a discutat cu oficiali ucraineni despre posibilitățile de colaborare bilaterale în două domenii: dezvoltarea de produse militare adaptate războiului modern și implicarea României în reconstrucția Ucrainei.

Dezvoltarea unor capabilități specifice ale industriei de apărare din România, alături de cea ucraineană, reprezintă o prioritate în cadrul Programului SAFE. Experiența și cunoașterea părții ucrainene, cuplată cu finanțarea oferită de România prin mecanismul SAFE sunt elemente importante pentru realizarea unor achiziții care să dezvolte capacități de producție comune pe teritoriul României.

Participarea industriei și economiei românești la reconstrucția Ucrainei este o prioritate care va aduce beneficii ambelor părți.

Dezvoltarea infrastructurii care poate întări siguranța și fluidiza tranzitului la frontieră și participarea companiilor din România la procesul de reconstrucție odată ce Ucraina va ajunge la o pace justă sunt elemente pe Guvernul României le prioritizează și le va dezvolta ca urmare a discuțiilor cu partenerii ucraineni.

Mihai Jurca, reprezentant special al României pentru reconstrucția Ucrainei și coordonator al aplicației naționale pentru Programul european SAFE a participat alături de ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și de alți înalți oficiali la ceremoniile organizate duminică, 24 august 2025, la Kiev, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.