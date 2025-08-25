Reuniunea Anuală a Diplomației Române – ediția 2025

176203 – 25082025 – Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 25-26 august 2025, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”.

Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomației Române sunt conduse de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și au loc la București, la Palatul Parlamentului.

Evenimentul organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, va reuni, în format fizic, şefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate, precum și membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Pe durata lucrărilor, Președintele României Nicușor Dan, primul ministru Ilie Bolojan, conducerea Parlamentului României precum și liderii coaliției de guvernare vor avea discuții cu șefii de misiuni diplomatice și consulare. “Reuniunea Ambasadorilor” oferă ocazia unei viziuni și a unei determinări comune, esențiale într-o perioadă de incertitudini și riscuri globale.

Sesiunile de lucru ale RADR2025 sunt dedicate noii realități strategice regionale și subliniază preocuparea pentru securitatea regiunii, consolidarea parteneriatelor euro-atlantice și adaptarea la schimbările geopolitice din vecinătate.

Elemente importante pe agendă sunt diplomația economică și importanța aderării la OCDE, precum și gestionarea afacerilor consulare și relația cu partenerii instituționali.

Invitații speciali pentru sesiunile de lucru sunt Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și politica de securitate, Kaja Kallas (în sistem videoconferință) viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Radosław Sikorski (în sistem videoconferință), secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska (în sistem videoconferință) și vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Ediția din acest an include şi un mesaj video al ministrului afacerilor externe al Republicii Finlanda, Elina Valtonen.

RADR2025 pune accent pe dimensiunea europeană, evidențiind rolul cetățeanului în modelarea viitorului Uniunii Europene și promovând coeziunea, prosperitatea și siguranța în Europa extinsă. România își reafirmă astfel angajamentul pentru cooperare regională, integrare europeană și leadership responsabil, transformând diplomația într-un instrument de securitate, competitivitate și influență strategică.