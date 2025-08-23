România, invitată pe scena Forumului European Alpbach

176193 – 23082025 – Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu va participa în perioada 23-24 august 2025 la sesiunile dedicate rolului Europei în lume. Sunt așteptați peste 4.000 de participanți din 70 de țări, iar temele centrale sunt securitatea, economia și finanțele, democrația și schimbările climatice.

Ministrul de externe se va adresa participanților la sesiunea “Europe in the World Days”, alături de ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Beate Meinl-Reisinger, şi ministrul afacerilor externe al Republicii Cehia, Jan Lipavsky, precum și alături de președintele consiliului fundației Munich Security Conference, Wolfgang Ischinger, urmând apoi întâlniri bilaterale şi o întâlnire cu tinerii bursieri români prezenți la Alpbach.

Panelul pregătește scena pentru întrebarea centrală a Forumului: „Cum poate Europa să genereze o nouă energie pentru a-și afirma rolul într-o lume contestată a politicii de putere?”. Acesta pune în contrast reînnoirea internă a Europei cu poziționarea sa externă, deschizând calea pentru explorările modulului în care Europa își asigură securitatea și prosperitatea în același timp în care își conturează un rol înnoit la nivel internațional.

Forumul la nivel înalt oferă, de asemenea, o oportunitate pentru ministrul de externe să se întâlnească cu personalități de rang înalt din regiune și Europa pentru a discuta despre situația și evoluția securității europene, rolul României de partener în integrarea europeană a Republicii Moldova, a Ucrainei și a țărilor din Balcanii de Vest, precum și relațiile bilaterale dintre România și țări din regiune.

Forumul este o platformă multidisciplinară care promovează idei pentru o Europă vibrantă, democratică și prosperă și care, dincolo de rolul de facilitator de dezbateri și schimb de idei, a format generații de tineri lideri în gândirea strategică asupra provocărilor și punctelor forte ale continentului.

România este prezentă la European Forum Alpbach și prin participarea unor tineri lideri români, bursieri și reprezentanți ai mediului academic și asociativ. Această tradiție confirmă angajamentul constant al țării noastre de a sprijini implicarea activă a tinerei generații în dezbaterile privind viitorul Europei și consolidarea comunității democratice europene.

Informații suplimentare despre European Forum Alpbach sunt disponibile la următorul link: https://www.alpbach.org/sessions/opening-europe-in-the-world-days-4