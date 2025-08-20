România, lăudată pentru stoparea unor operațiuni cu monedă falsă

176161 – 20082025 – Aproape un milion de bancnote euro, dolari americani și lire sterline false, cu o valoare estimată la peste 66 de milioane de euro, au fost interceptate de autoritățile de aplicare a legii în cadrul unei ample operațiuni transnaționale care a implicat participarea a 18 state, inclusiv România. Operațiunea de distribuire de monedă falsă se desfășura prin intermediul serviciilor poștale.

Datorită succesului operațiunii au fost declanșate 102 noi anchete care vizau rețele criminale implicate în falsificarea de monedă.

În timpul operațiunii au fost confiscate 297 de colete conținând valută contrafăcută și au fost interceptate peste 990.000 de bancnote și monede contrafăcute (în valoare de peste 280.000 euro, 679.000 dolari americani și 12.000 de lire).

Majoritatea obiectelor confiscate erau bancnote cu design modificat, adesea denumite „bani de film”. Aceste reproduceri au o formă și o culoare similare cu bancnotele reale, dar includ o mică mențiune de declinare a responsabilității care indică faptul că sunt false. Cu toate acestea, aceste mențiuni sunt adesea trecute cu vederea, permițând infractorilor să le prezinte drept monedă autentică.

Operațiunea a fost sprijinită și de Europol și de OLAF, care au susținut schimbul de informații și detectarea coletelor suspecte, prin rafinarea indicatorilor de risc, permițând o identificare eficientă a distribuției de monede false.

Ancheta, condusă de Austria, Portugalia și Spania, a început în octombrie 2024 și s-a desfășurat până în martie 2025, perioadă în care au fost identificate mai multe rețele criminale noi implicate în falsificarea de monedă, majoritatea din Asia, dar și din America și Orientul Mijlociu.

Contribuția României în cadrul operațiunii este menționată în mod distinct de Europol, care anunță că într-o singură operațiune în care s-au coordonat Poliția și Vama au fost confiscată suma de 600.000 de dolari în monedă falsă.