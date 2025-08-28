România participă pentru prima dată la Cupa Mondială de Artă Florală de la Haga

România participă pentru prima dată la Cupa Mondială de Artă Florală de...

176238 – 28082025 – În perioada 28-31 august 2025, se va desfășura la Haga Cupa Mondială de Artă Florală (World Forum The Hague – Churchillplein 10, 2517 JW Haga).

Pentru prima dată în istorie, Asociația Antreprenorilor din Domeniul Floristic(AADF) trimite un concurent român la Cupa Mondială, pe doamna Claudia Tararache, florist profesionist, certificat cu diplomă de master în Design Floral Internațional și ambasador pentru “Floral Fundamentals”. În această competiție îi va fi asistentă, Sara-Lisa Ludvigsson din Suedia.

Claudia Tararache are experiență profesională internațională: lucrările de design floral apărute în cartea ”Lisianthus – TheSpecial Flower”, demonstrație florală pe scena InterfloraWorld Cup – Manchester, locul 2, cu „Bouquet de Mariée”,la Fleuramour, în Belgia, 17 lucrări de design floral câștigătoare publicate în revista Fusion Flowers Magazine. Participă la competiția florală din Haga în urma unui concurs organizat de AADF.

AADF este singura asociație din domeniul floristic din România, care este membru FLORINT (Internațional Florist Organisation) – organizație umbrelă pentru 23 de asociații profesionale de floriști, din toate colțurile lumii. Activitatea asociației este orientată spre profesionalizarea meseriei de florist în România, arta florală fiind încă tânără, fără o istorie prea bogată în țara noastră.

Asociația funcționează de 10 ani și are o activitate continuă de educație, sprijin și dezvoltare pentru antreprenorii din acest domeniu. O dată la 2 ani organizează Cupa României de Artă Florală și între acești ani, Curs pentru Concurs – evenimente de educație și progres pentru domeniul floristic din România. AADF, prin reprezentantul său, Nicu Bocancea (FLORĂRIA IRIS-București) a obținut locul 4 la Cupa Europeană de Artă Florală din 2022 din Polonia.