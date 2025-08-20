Romfilatelia: Iepuri

176162 – 20082025 – Romfilatelia introduce în circulație joi, 21 august o emisiune filatelică aparținând unei tematici tradiționale de colecție: Fauna. Sub titlul generic Iepuri, emisiunea are drept componente patru mărci poștale, un plic „prima zi”, 4 cărți maxime pentru pasionații de maximafilie și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat.

Iepurii aparțin mamiferelor familiei Leporidae, ordinul Lagomorpha. Unele specii de iepuri nasc pui acoperiți cu păr și ochii deschiși; altele nasc pui golași și orbi. În prima categorie se înscrie ca reprezentant tipic Iepurele de câmp (Lepus europaeus), iar în a doua ceea ce numim Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus), strămoșul tuturor raselor de iepuri de casă.

Spre deosebire de limba română în care se folosește doar cuvântul generic „iepure”, în alte limbi se utilizează curent două denumiri: hare și rabbit (în engleză), lièvre și lapin (în franceză), liebre și conejo (în spaniolă), Hase și Kaninchen (în germană) etc.

Iepurii sunt răspândiți în Eurasia, Americi (cu excepția sudului Americii de Sud) și Africa; au fost introduși în Australia, precum și în Noua Zeelandă și numeroase alte insule ale Atlanticului, Pacificului și Oceanului Indian. Sunt mamifere care se înmulțesc rapid. Deși sunt caracterizați drept fricoși și temători, iepurii devin sociabili cu persoanele care manifestă grijă și atașament față de ei. Iepurii de câmp sunt capabili să atragă viteza de 70 kilometri pe oră și să execute salturi de peste trei metri. Unghiul de vedere al unui iepure se apropie de 360 de grade (poate vedea și în spate).

Considerat un simbol al renașterii naturii în anotimpul primăverii, iepurele a fost asociat cu sărbătoarea Paștilor. Iepurii pot trăi până la circa 10 ani, vârstă atinsă de unii iepuri de casă.

Iepurii sunt activi mai mult dimineața și seara. Iepurii de vizuină trăiesc în colonii. Iepurii se hrănesc cu iarbă, frunze, scoarță de copac, legume (între care se remarcă tradiționalul morcov) și cereale.

Între curiozitățile iepurilor amintim: când sunt mulțumiți și relaxați, torc (dar nu ca și pisica, ci cu ajutorul dinților); dinții lor nu se opresc niciodată din creștere, trebuind uzați rozând hrană tare; urechile iepurilor ajută la reglarea temperaturii corpului; în timpul salturilor iepurii se pot roti complet în aer; aleargă de obicei în zig-zag pentru a-și deruta urmăritorii.

Mărcile poștale ale emisiunii prezintă desene de autor în care regăsim imagini ale unor iepuri de companie, cum sunt: Iepure pitic (Dwarf rabbit), pe marca poștală cu valoarea nominală de 5 lei, Iepure alb (White rabbit), pe marca poștală cu valoarea nominală de 6,50 lei, Iepurele Angora (Angora rabbit), pe marca poștală cu valoarea nominală de 9 lei și Iepurele cap de leu (Lionhead rabbit), pe marca poștală cu valoarea nominală de 14 lei.

Plicul „prima zi” reproduce imaginea unui Iepure pitic negru (Dwarf black rabit).

Plicul „prima zi" reproduce imaginea unui Iepure pitic negru (Dwarf black rabit).

Emisiunea este disponibilă de joi, 21 august a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/