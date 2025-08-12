Acasă Economie Se caută director provizoriu la Romsilva

 176104 – 12082025 – Consiliul de Administrație al Romsilva a decis declanșarea procedurii pentru numirea unui director general provizoriu, cu un mandat de maximum 5 luni, conform legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023). Mandatul provizoriu va înceta de drept la data numirii directorului general, în urma finalizării procedurii de selecție permanente.

Decizia o mulțumește pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, care consideră că este un pas important pentru o conducere profesionistă, integră și responsabilă, iar faptul că procesul se desfășoară transparent și pe criterii obiective este o precondiție ca Romsilva să beneficieze de cea mai bună expertiză disponibilă.

La propunerea ministerului Mediului, interviurile cu candidații vor fi înregistrate și urcate imediat pe site-ul Romsilva pentru a putea fi vizualizate de orice persoană.

Dosarele de candidatură pot fi depuse până la 18 august 2025.

 

