Se conturează metroul ușor Rahova – Voluntari

Extindere linii tramvai

 176170 – 21082025 – Primăria Municipiului București lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extinderea infrastructurii de tramvai în zona Unirii. Proiectul prevede prelungirea liniei de tramvai 32, de la capătul din zona Rahova, prin Piața Unirii până la terminalul Sfânta Vineri, realizând o legătură între sud-vestul și nord-estul orașului.

Proiectul propune și conectarea noii linii de tramvai cu rețeaua intermodală de transport public, în special în zona Piața Unirii – un nod major de legătură între tramvai, metrou și autobuze.

Celelate zone în care se vor extinde liniile de tramvai sunt: Băneasa – de la capătul existent până complex comercial Băneasa, Șoseaua Chitilei – de la capătul existent până la Coloseum și Închidere inel median în zona de S-E, care va lega cartierul Pantelimon de cartierul Progresul.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise până la data de 01.09.2025.

