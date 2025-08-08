Sindicatele din învățământ uzează de dreptul contituțional al cetățenilor la inițiativă legislativă

176085 – 08082025 – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, în numele celor peste 250.000 de salariați ale căror interese le reprezintă au decis să uzeze de dreptul cetățenilor la inițiativă legislativă prevăzut de art.74 alin. (1) din Constituția României, revizuită.

”În acest sens, am hotărât constituirea, din reprezentanți ai federațiilor noastre, a unui comitet de inițiativă legislativă pentru a declanșa procedura de strângere a 100.000 de semnături de la cetățeni cu drept de vot din cel puțin un sfert din județele țării, pentru susținerea unui proiect de lege privind unele măsuri în domeniul învățământului, prin care să se înlăture măsurile dispuse arbitrar, fără un studiu de impact, prin Legea nr. 141/2025 și care aruncă sistemul educațional în criză.”, se arată într-un comunicat al celor trei sindicate.

”Prin acest proiect de lege propunem abrogarea prevederilor privind majorarea efectivelor de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari, a celor privitoare la mărirea normei didactice de predare, a celor care reglementează un tarif la plata cu ora la un nivel mult inferior celui care s-a aplicat 28 de ani (de la data intrării în vigoare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și până în prezent) și a celor referitoare la modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare și control. De asemenea propunem creșterea la 3 salarii de bază ale persoanei, a cuantumului primei de instalare neimpozabilă ce se acordă, începând cu anul școlar 2026-2027, personalului didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unități de învățământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate”, se mai arată în comunicat.

Sindicaliștii solicită sprijinul tuturor – societate civilă, părinți și elevii majori, studenți – pentru strângerea semnăturilor necesare pentru inițiatia legislativă.