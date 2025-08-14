Sindicatele se unesc împotriva Guvernului

176124 – 14082025 – CNS Cartel Alfa își exprimă solidaritatea cu Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) și ”condamnă ferm” proiectul Guvernului României prin care se elimină zeci de mii de posturi din administrația publică locală, sub pretextul unei „eficientizări”.

Această măsură, adoptată fără o analiză serioasă și fără consultarea partenerilor sociali, reprezintă un atac direct asupra funcționării statului și a serviciilor publice esențiale, se arată într-un comunicat al CNS Cartel Afla. Reducerea masivă a personalului într-un sistem deja subdimensionat nu înseamnă reformă, ci blocaj administrativ și amputarea capacității instituțiilor de a răspunde nevoilor cetățenilor.

Sindicaliștii atrag atenția că tăierile vor duce la prelungirea timpului de soluționare a cererilor și la scăderea calității serviciilor publice, criza resursei umane din administrație se va accentua, în condițiile în care numeroase posturi sunt deja vacante, iar presiunea asupra angajaților rămași va crește, afectând sănătatea și productivitatea acestora.

CNS Cartel Alfa solicită Guvernului retragerea de urgență a proiectului și deschiderea unui dialog real cu reprezentanții sindicatelor, pentru identificarea unor soluții care să asigure atât eficiența administrativă, cât și respectarea drepturilor angajaților și interesului public.

Este inadmisibil ca, în timp ce se fac tăieri în rândul celor care muncesc pentru comunități, sinecurile politice să rămână neatins.