Prețul din oferte trebuie să conțină toate taxele și tarifele reglementate

Șmecherii din energie amendați de Protecția Consumatorului

176213 – 26082025 – Premergător eliminării schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică, în perioada aprilie – iunie 2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat modul în care furnizorii de energie electrică respectă legea cu privire la informarea corectă a clienților în legătură cu noile prețuri.

Au fost controlați 116 operatori economici (inclusiv 431 de contracte emise de aceștia), fiind identificate abateri la 20 dintre companii.

Pentru nereguli, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

24 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 000 de lei

în valoare de peste 10 avertismente

măsura remedierii deficiențelor constatate, pentru 12 operatori economici.

Cele mai importante abateri de la legislația în domeniu întâlnite au fost:

lipsa sau completarea incorectă a ofertelor prezentate consumatorilor

lipsa prețului final cu toate taxele incluse, în contractele cu consumatorii

emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere

emiterea cu întârziere a facturilor pentru energia consumată din rețea și pentru cea produsă/injectată în rețea, în cazul contractelor cu prosumatorii

lipsa menționării în contracte a unor informații precum: perioada de facturare, opțiunile privind modul de transmitere al facturilor, durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire/încetarea prestării serviciilor și a derulării contractelor

existența unor clauze abuzive, în contracte, referitoare la obligația consumatorului de a nu permite accesul la contor persoanelor neautorizate, în cazul în care dispozitivele erau amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, acesta fiind în imposibilitate de a o respecta

neafișarea pe site a tuturor informațiilor în baza cărora operatorul economic își desfășoară activitatea, inclusiv a informărilor cu privire la posibilitatea soluționării alternative a litigiilor (SAL).

Recomandările ANPC privind drepturile consumatorilor de energie electrică

Informați-vă corect înainte de semnarea unui contract:

Solicitați furnizorului oferta-tip de furnizare , care trebuie să conțină toate informațiile relevante (preț, tarife, durată, condiții de reziliere).

, care trebuie să conțină toate informațiile relevante (preț, tarife, durată, condiții de reziliere). Asigurați-vă că prețul afișat este complet , incluzând toate taxele și tarifele reglementate.

, incluzând toate taxele și tarifele reglementate. Verificați dacă oferta este pe piața reglementată sau liberalizată

sau Ofertele prezentate pe site-urile oficiale ale operatorilor economici, trebuie să fie accesibile pentru consultare/prezentate la avizierul de la fiecare punct de lucru al acestuia.

Aveți dreptul la un contract clar și ușor de înțeles:

Contractul trebuie să fie redactat în mod clar și să conțină informații despre: drepturile și obligațiile părților, durata contractului, condițiile de prelungire sau încetare, modalitățile de plată și penalități, clauzele contractuale.



Dreptul de a schimba furnizorul GRATUIT:

Puteți schimba furnizorul de energie electrică gratuit , în termen de 21 de zile de la solicitare.

, în termen de 21 de zile de la solicitare. Nu este necesară justificarea deciziei.

Furnizorul actual NU are voie să perceapă penalități pentru rezilierea anticipată dacă nu s-au încălcat clauze contractuale.

Dreptul de a fi informat în timp util despre modificările contractuale:

Furnizorul trebuie să vă anunțe cu minimum 30 de zile înainte despre orice modificare a contractului (ex: creșteri de preț).

despre orice modificare a contractului (ex: creșteri de preț). Aveți dreptul de a denunța contractul dacă nu sunteți de acord cu noile condiții.

Facturile trebuie să fie clare și corecte:

Factura trebuie să includă: perioada de consum, cantitatea consumată, prețul aplicat și detalii despre tarife și taxe.

Aveți dreptul de a contesta o factură eronată și de a primi răspuns în termen legal (30 de zile calendaristice).

Aveți dreptul la compensații în cazul unor întreruperi nejustificate:

În cazul unor întreruperi repetate sau nejustificate ale alimentării cu energie, aveți dreptul la compensații financiaredin partea operatorului de distribuție. Acestea sunt stabilite prin reglementări ANRE, nu de ANPC, însă ANPC poate redirecționa sesizarea.

Dreptul la protecție în cazul consumatorilor vulnerabili:

Dacă sunteți într-o situație financiară dificilă sau aveți un caz social, puteți beneficia de ajutoare de la stat (prin primărie sau alte instituții).

(prin primărie sau alte instituții). Puteți cere încheierea unor angajamente de plată eșalonată.