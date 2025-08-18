TPBI: Liniile 102 și N122, deviate timp de o săptămână

176145 – 18082025 – Traseele liniilor 102 și N122 vor fi modificate în perioada 19.08.2025-26.08.2025, pentru a permite executarea unor lucrări la rețeaua de distribuție gaze de pe Șoseaua Vergului, în zona intersecției cu Șoseaua Morarilor.

Astfel, potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), autobuzele liniei 102 vor circula pe traseul de bază între „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Pantelimon/ Șos. Vergului, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Pantelimon, Șos. Morarilor, Bd. Basarabia, după care vor reveni pe traseul actual.

La rândul ei, linia de noapte N122 va funcționa pe traseul de bază între „Piața Unirii 4″ și intersecția Șos. Vergului/ Șos. Morarilor, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Morarilor, Șos. Pantelimon.

Pe traseele modificate, autobuzele liniilor 102 și N122 vor opri în stațiile: „Liceul Lucian Blaga”, „Spitalul Pantelimon”, „Șos. Morarilor”, „Șos. Pantelimon” și „Facultatea de Pompieri” (situată pe Șoseaua Morarilor). În schimb, nu vor mai efectua stațiile: „Pantelimon”, „Spitalul Nicolae Malaxa”, „Bodești” și „Facultatea de Pompieri” (de pe Șoseaua Vergului).