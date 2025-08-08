Trilaterala miniștrilor de externe România–Republica Moldova–Ucraina, la Cernăuți

176080 – 08082025 – În contextul participării la cea de-a patra reuniune a Trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina, care are loc la Cernăuți (7 – 8 august), ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a fost primită, la Kiev, de prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko.

Potrivit MAE, întâlnirea a constituit un prilej pentru transmiterea unui semnal puternic privind interesul comun pentru pace în regiune, integrarea europeană și dezvoltarea unor proiecte comune pentru viitor.

Discuția s-a concentrat asupra cooperării în domeniul economic, inclusiv în industria de apărare, precum și asupra priorităților în materie de conectivitate.

Din dialog a reieșit interesul comun pentru continuarea practicii ședințelor comune de guvern, având în vedere utilitatea acestora în aprofundarea dialogului în diverse domenii și în impulsionarea cooperării sectoriale. A fost subliniată importanța interconectivității, inclusiv în contextul procesului de reconstrucție a Ucrainei.

Au fost trecute în revistă progresele realizate în cadrul mai multor proiecte, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa, context în care ministrul Țoiu a evocat investițiile semnificative realizate de România în proiecte transfrontaliere, de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022, cu impact pozitiv la nivel regional, inclusiv din punct de vedere economic.

A rezultat un interes reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile românești și cele ucrainene.

Prim-ministrul ucrainean a invitat România și companiile românești să participe la procesul de reconstrucție a Ucrainei și să realizeze investiții în această țară.

Ministrul afacerilor externe a reamintit sprijinul constant acordat de România parcursului european al Ucrainei și disponibilitatea de a împărtăși din propria experiență în procesul de preaderare. A evidențiat, în acest context, importanța continuării proceselor de reformă.

De asemenea, a subliniat importanța respectării depline a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, subliniind necesitatea ca situația și nevoile specifice ale acestora să fie luate în considerare în toate procesele legislative și administrative relevante, cu accent deosebit asupra domeniului educației.

Premergător Trilateralei RO-MD-UA din acest an, tot la Cernăuți, reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au avut o întâlnire de lucru dedicată lansării unei inițiative trilaterale de cooperare regională în domeniul securității cibernetice, la care au participat reprezentanți ai autorităților din România, Republica Moldova și Ucraina.

Inițiativa de a constitui o coaliție în domeniul securității cibernetice între România, Republica Moldova și Ucraina, este în acord cu obiectivul României de a se poziționa ca actor activ și relevant în regiune.

Propunerea de constituire a unei astfel de coaliții în domeniul securității cibernetice va contribui la dezvoltarea de capabilități și soluții cibernetice avansate, inclusiv de capabilități bazate pe inteligență artificială, la formarea continuă a specialiștilor precum și la organizarea de exerciții comune și creșterea interoperabilității dintre cele trei state.

Într-o postare pe facebook, ministrul de Oana Țoiu a anunțat că la Cernăuți se va întâlni și cu comunitatea de etnici români.

Prima reuniune a miniștrilor afacerilor externe ai României, Ucrainei și Republicii Moldova a avut loc la Odesa, pe 15 septembrie 2022. Prezenți la eveniment au fost șeful diplomației ucrainene Dmitri Kuleba, a diplomației române Bogdan Aurescu și a celei din Moldova Nicu Popescu.

A doua reuniune trilaterală a fost găzduită la București, în aprilie 2023, de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, și a beneficiat de participarea miniștrilor apărării din cele trei state.

Cea de-a treia reuniune a Trilateralei Republica Moldova-România-Ucraina la nivel de ministere de externe s-a desfășurat în data de 5 iulie 2024, la Chișinău. Evenimentul a fost găzduit de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și au participat ministrul de Externe al României, Luminița Odobescu și ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, precum și reprezentanți ai ministerelor Energiei din cele trei țări.