UE sprijină total Ucraina, dar își pune mari speranțe în Trump

176110 – 12082025 – Miniștrii de Externe din țările membre ale UE s-au reunit luni 11 august 2025, în format de videoconferință, pentru a discuta informal despre războiul din Ucraina. Discuțiile au avut loc înaintea reuniunii planificate a președintelui american Donald Trump cu președintele Federațiie Ruse, Vladimir Putin.

Pe agenda discuțiilor a figurat și situația umanitară catastrofală din Gaza.

În același context, marți dimineața, pe site-ul Cinsiliului UE a fost publicată o Declarație comună a liderilor Uniunii Europene referitoare la Ucraina. Ungaria s-a delimitat de această Declarație.

”Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a obține o pace și securitate justă și durabilă pentru Ucraina.

O pace dreaptă și de durată care aduce stabilitate și securitate trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și că granițele internaționale nu trebuie schimbate cu forța.

Oamenii din Ucraina trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina.

Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unei încetări a focului sau a reducerii ostilităților.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate din Ucraina și Europa.

Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri cu poziții similare, vor continua să ofere un sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic pentru Ucraina, deoarece Ucraina își exercită dreptul inerent de autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse.

O Ucraină capabilă să se apere în mod eficient este o parte integrantă a oricărei garanții de securitate viitoare. Uniunea Europeană și statele membre sunt gata să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților respective, în conformitate cu dreptul internațional, și în deplin respect al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și luând în considerare interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre.

Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea integrării sale în UE”.