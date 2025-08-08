Un deputat PSD anunță că va vota o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

176082 – 08082025 – După ce reprezentanții USR au încercat să exploateze politic funeraliile de stat și ziua de doliu național decretate de Guvern la decesul lui Ion Iliescu, valurile politicii încep să se agite.

Ca reacție la atitudinea USR față de decretarea zilei de doliu național la 7 august, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații nu vor mai participa la ședințele coaliției de guvernare până când USR nu își va cere scuze pentru situația creată. În plus, în PSD au apărut voci care anunță că vor vota o eventuală moțiune de cenzură introdusă de opoziție odată cu asumarea răspunderii guvernului în fața Parlamentului pentru cel de-al doilea pachet de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. Una dintre aceste voci este a deputatului de Alba Voicu Vuşcan, care într-un mesaj pe facebook a anunțat că PSD nu mai trebuie să stea vreodată la masă cu USR.

De data aceasta, fricțiunile au început imediat după postarea prin care președintele USR Dominic Fritz a anunțat că USR a propus în şedinţa de guvern să nu fie doliu naţional și că reprezentanţii formațiunii nu vor participa la funeralii fostului președinte al României.

De observat că USR nu este singura formațiune politică absentă de la aceste ceremonii, deosebirea de ceilalți actori politici fiind dată de atitudinea publică față de acest moment. UDMR nu a avut nicio reacție, preferând discreția, în timp ce USR nu doar că a accentuat lucrurile cu care nu a fost de acord, dar a încercat să capitalizeze electorat.