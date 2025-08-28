176237 – 28082025 – Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, începe vineri, 29 august o vizită de lucru în statele aflate în prima linie de apărare de la granița estică a UE – Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România.

În după amiaza zilei de luni, 1 septembrie, Ursula von der Leyen va fi primită de președintele Nicușor Dan și de prim-ministrul Ilie Bolojan. Programul prevede o vizită la Constanța.

Discuțiile, cu oficialii guvernamentali și oficialii militari, vizează cooperarea UE-NATO, precum și prevenirea, detectarea, apărarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

Vizita are rolul de a accentua sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocările vecinătății granițelor cu Rusia sau Belarus.