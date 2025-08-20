Valoarea voucherelor pentru ”Rabla” va fi redusă

176156 – 20082025 – Programul „Rabla” pentru acest an va fi relansat în luna septembrie, cu o alocare de 200 milioane lei, și va funcționa în baza unui ghid actualizat, care va fi postat în consultare publică până la finalul acestei săptămâni. Valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale.

„Rabla” rămâne un program de mediu, care are și un rol esențial în sprijinirea industriei auto românești și în accelerarea tranziției către o mobilitate mai curată. România și-a îndeplinit deja ținta din PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, programul a dus la scoaterea din circulație a peste un milion de mașini vechi.

Ministerul Mediului va prezenta lista actualizată a programelor AFM și calendarul relansării acestora, în funcție de deciziile guvernamentale și de disponibilitatea fondurilor europene și naționale.