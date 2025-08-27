176229 – 27082025 – Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) analizează, din punctul de vedere al securității naționale, tranzacția prin care Titluri Quality S.R.L. preia G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. și G4Food S.R.L.

Grupul Titluri Quality S.R.L. deține mai multe publicații printre care Gândul, ProSport, Cancan.

G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. și G4Food S.R.L. operează mai multe platforme online cu conținut jurnalistic, printre care și G4 Media.

CEISD analizează tranzacțiile care au ca obiect anumite domenii de activitate (prevăzute la art. 2 din Hotărârea CSAT nr. 73/2012) și a căror valoare depășește două milioane de euro.

În cazul în care operațiunea are un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice ori prezintă riscuri sau amenințări semnificative la adresa acestora, sunt analizate și investițiile care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro.

Secretariatul CEISD este asigurat de Consiliul Concurenței.

Observațiile, punctele de vedere și comentariile referitoare la această operațiune pot fi transmise CEISD până la data de 26 septembrie 2025 la adresa de e-mail fdi.screening@consiliulconcurentei.ro.