176150– 19082025 – Președintele Donald Trump a declarat luni că, în încercarea de a încheia războiul dintre Rusia și Ucraina, intenționează să stabilească o întâlnire directă între liderii Ucrainei și Federației Ruse, urmată de o întâlnire trilaterală, la care va participa.

Trump a dezvăluit următorii pași ai demersurilor de a intermedia un acord de pace, după o zi de întâlniri, la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy și liderii europeni, anunțând, la finalul discuțiilor, pe Truth Social, că a avut o discuție de 40 de minute cu Vladimir Putin, fără ca liderii europeni să fie prezenți.

”Am avut o întâlnire foarte bună cu distinşi oaspeţi, preşedintele Volodymyr Zelenskyy, al Ucrainei, preşedintele Emmanuel Macron, al Franţei, preşedintele Alexander Stubb, al Finlandei, premierul Giorgia Meloni, al Italiei, premierul Keir Starmer, al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Casa Albă, şi care s-a încheiat cu o nouă întâlnire în Biroul Oval. În cadrul întâlnirii am discutat despre Garanțiile de securitate pentru Ucraina, care Garanții vor fi furnizate de diferitele țări europene, cu o coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte fericită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia/Ucraina. La încheierea întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început aranjamentele pentru o întâlnire, într-un loc care urmează să fie stabilit, între președintele Putin și președintele Zelensky. După ce are loc acea întâlnire, vom avea o trilaterală, care ar fi cei doi Președinți, plus eu. Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un război care durează de aproape patru ani. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff se coordonează cu Rusia și Ucraina. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Trump pe rețeaua de socializare.

Președintele SUA nu a anunțat o dată pentru întâlnirea dintre Putin și Zelensky și nici unde va avea loc. Pe de altă parte, Rusia nu a confirmat o întâlnire cu Zelensky, ci a spus doar că Trump și Putin au discutat despre „ideea creșterii nivelului reprezentării rusești și ucrainene în negocieri”.

Anunțul lui Trump vine după o zi de discuții în încercarea de a pune capăt unui conflict care a început în urmă cu mai bine de trei ani în urmă, odată cu invazia Rusiei asupra Ucrainei.

Trump s-a întâlnit vineri, față în față, cu Vladimir Putin și apoi i-a invitat pe Zelenskyy și liderii europeni la Casa Albă pentru alte discuții privind progresele î obținerea păcii în Ucraina.

Întâlnirea pe care a găzduit -o Trump a fost un spectacol extraordinar la propriu, purtând ecouri ale celui de-al doilea război mondial. Într-o zi, sub un singur acoperiș, liderii occidentali s-au adunat în speranța de a pune capăt unui conflict între o democrație europeană vulnerabilă și o dictatură mai mare aplecată să cicerească teritorii.

Trump s-a întâlnit cu Zelenskyy la Casa Albă timp de aproximativ o oră într-un efort accelerat de a încheia războiul în termeni acceptabili pentru ambele părți. Ulterior, cei doi s-au întâlnit cu liderii europeni pentru a continua discuțiile legate de încetarea conflictului din Ucraina.

Ambele întâlniri de luni au fost prietenoase în comparație cu vizita dezastruoasă a lui Zelensky din februarie, iar președintele ucrainean a descris -o drept „cea mai bună” întâlnire a sa cu Trump.

Liderii europeni au lăudat eforturile lui Trump pentru pace și pare că l-au convins să încerce direct negocierea unui acord de pace cuprinzător, nu doar încetarea focului.

Trump a mai spus că SUA vor fi „implicate” în furnizarea garanții de securitate post-război pentru Ucraina. El nu a exclus trimiterea de trupele americane, deși a spus că europenii vor fi „prima linie de apărare”.

Moscova răspunde printr-un purtător de cuvânt

Discuția din jurul garanțiilor de securitate par să deranjeze Moscova.

Într-un comentariu al purtătorului de cuvânt al MAE rus, Maria Zakharova, Moscova a declarat că respinde „categoric” posibilitatea „unui contingent militar cu participarea țărilor NATO” în Ucraina.

Zakharova a acuzat Marea Britanie și Franța că ”au reanimat ideea evident neviabilă de a plasa un contingent militar occidental în Ucraina în cazul unui acord cu privire la încetarea focului”.

”Confirmăm poziția exprimată de mai multe ori despre respingerea categorică a oricăror scenarii referitoare la prezența unui contingent militar în Ucraina cu participarea țărilor NATO, care este plină de o escaladare necontrolată a conflictului, cu consecințe imprevizibile. Declarațiile țărilor europene individuale, inclusiv Marea Britanie, arată, în esență, aspirațiile lor sincer provocatoare.

Aceste tirade războinice, de facto, care sunt o incitare cinică pentru a continua ostilitățile, confirmă doar faptul că Londra nu este interesată să rezolve situația. Cu politica lor, britanicii, pur și simplu, nu lasă Kievului șansa de a ieși din conflict prin negociere.

Autoritățile britanice care au părăsit de mult timp „prima ligă” a politicii globale a Marii Britanii sunt capabile să realizeze întreaga povară a responsabilității pe care o iau asupra lor, precum și consecințele potențial catastrofale ale politicii distructive alese pentru securitatea internațională și regională. În această privință, îndemnăm Londra să abandoneze jocurile geopolitice riscante și nedorite și, cel puțin, să nu interfereze cu munca negociatorilor ruși și americani”, se arată în comentariul Mariei Zakharova.

De menționat că la inițiativa omologului său ungar, Peter Szijjarto, ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, i-a prezentat acestuia, telefonic, o situație a întâlnirii din Alaska.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina și revendicările teritoriale ale Rusiei pot fi două dintre cele mai spinoase probleme ale negocierilor între Putin și Zelensky.

Zelensky insistă că nu va ceda Rusiei teritorii, dar Putin i-a propus lui Trump ca Rusia să anexeze două dintre regiunile ucrainene (Donețk și Luhansk) și înghețarea liniei frontului în alte două regiuni (Kherson și Zaporizhzhia).