Zbârcea și Lazurca nu vor fi șefi la Servicii, cel puțin asta sugerează PSD 

Zbârcea și Lazurca nu vor fi șefi la Servicii, cel puțin asta...

176236 – 28082025 – Numele apărute în spațiul public imediat după întâlnirea de la Palatul Victoria a președintelui Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, privind ocuparea funcției de director la SRI și SIE – Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca – sunt speculații, a spus la Digi24 liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Tot ieri, a apărut, tot ca speculație, și numele lui Mircea Abrudean, prședintele Senatului.

Numele respective nu sunt susținute de PSD, cel puțin asta reiese din toate declarațiile publice de opână acum.

Mai mult, Grindeanu a precizat că SIE are director și că problema este la SRI, care nu are director de mai bine de doi ani.

PSD propune candidatură comună pentru Capitală

În altă ordine de idei, Grindeanu s-a referit și la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei, avansând ideea unei candidaturi comune din partea PSD-PNL-USR. Altfel, coaliția de guvernare nu ar avea viitor. Deocamdată, fiecare partid, separat, tatonează terenul și face sondaje de opinie interne pentru identificarea celei mai potrivite candidaturi. PNL ar merge pe varianta Ciucu, chiar dacă actualul primar general interimar își dorește un mandat plin, PSD ar merge pe mâna lui Daniel Băluță, iar USR pe varianta Cătălin Drulă, susținută deschis inclusiv de președintele României.