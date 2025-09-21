100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu

176434 – 21092025 – Începând cu data de 22 septembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu.

Aversul monedei prezintă o compoziție reprezentând arta teatrală, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă portretul, numele lui Toma Caragiu și anii între care a trăit acesta „1925” și „1977”.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Prețul de vânzare pentru moneda din argint este 620,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica.