Macron a numit un nou premier. Bugetul pe 2026 și protestele, primele teste pentru Sébastien Lecornu 176337 – 10092025 –

Președintele Franței Emmanuel Macron l-a numit pe ministrul apărării în exercițiu, Sébastien Lecornu, în funcția de prim-ministru, încredințându-i sarcina dificilă de a găsi consens într-un parlament divizat și de a trece bugetul pentru 2026.

Premierul în exercițiu François Bayrou și-a prezentat, luni seară, demisia, pe care Macron a acceptat-o. Bayrou a plecat după doar nouă luni de mandat, în urma unei moțiuni de cenzură.

Lecornu, care provine din partidul prezidenţial Renaissance, se confruntă acum cu dubla provocare de a scoate Franța din impasul financiar și de a conduce un guvern pregătit să facă față protestelor masive. Demonstrații la nivel național și blocaje pe autostrăzi sunt programate pentru miercuri, urmate de o grevă sindicală de amploare pe 18 septembrie, anunță CNN.

