30 septembrie 2025 – ultimul termen de înregistrare în REGES

176339 – 10092025 – ITM Ilfov reamintește că la data de 30 septembrie 2025 se îndeplinește termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES – ONLINE conform prevederilor art. 11 alin. (1) din H.G. nr. 295/2025 care statuează termenul limită de 6 luni de tranziție de la REVISAL la REGES – ONLINE.

Tot până la data de 30 septembrie 2025 angajatorii trebuie să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL.

Începând cu data de 1 octombrie 2025 aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, toate raportările urmând a se efectua exclusiv prin noua platformă digitală.

Platforma digitală este disponibilă direct din browser, fară instalare locală accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/, autenficarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma ROeID, fie cu semnatură digitală confirmată de ANAF.

Trecerea la REGES – ONLINE nu presupune migrarea de către angajator a bazelor de date existente, acesta fiind deja realizată de sistem.

Nerespectarea termenului de înregistrare se sanționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem care nu se regăsesc în REVISAL se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.