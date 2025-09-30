92 programe de formare profesională vor începe în octombrie 2025, la nivel național

176521 – 30092025 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna octombrie 2025, 92 programe de formare profesională pentru un număr de 1.404 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: referent resurse umane – 153 de persoane; lucrător comercial – 132 de persoane; competență digitală, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 112 de persoane; ajutor bucătar – 104 de persoane; agent de securitate – 90 de persoane; instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 84 de persoane; cofetar – 70 de persoane; contabil – 70 de persoane; frizer – 48 de persoane; bucătar – 42 de persoane.

Judeţele în care, în luna octombrie 2025, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de participanţi, sunt: județul Satu Mare (pentru 224 de persoane), județul Dâmbovița (pentru 112 de persoane) și județul Suceava (pentru 82 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.