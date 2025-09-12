A fost deblocat programul Sprijin pentru România

176357– 12092025 – La finalul şedinţei de Guvern, Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a prezentat măsurile legate de tichetele sociale de care vor beneficia 1,4 milioane de români din toată țara.

Programul guvernamental Sprijin pentru România a fost inițiat din 2022 şi destinat sprijinirii celor mai vulnerabile persoane din România.

„Pentru anul 2025, avem acum cadrul legal pentru a putea acorda sprijin unui număr de 1.352.780 de beneficiari, cu o valoare a programului de 372 de milioane de lei” a spus ministrul.

Persoanele defavorizate vor beneficia de tichete pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an.

Acordarea se va face în două tranşe a câte 125 lei.

Ministrul Dragoş Pîslaru a explicat că de acest sprijin vor beneficia pensionarii cu vârstă de minim 65 de ani care beneficiază de indemnizația socială, cei care nu au reușit să aibă stagii de pensionare pentru parte de pensii, copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii sunt mai mici de 2.000 de lei. Şi a treia categorie, familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune – 313 lei/ lună/membru de familie sau 456 lei pentru persoanele singure cu vârsta cel puțin 65 de ani.

Finanţarea vine din fonduri europene nerambursabile prin programul Incluziune și Demnitate Socială.