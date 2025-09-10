A început modernizarea liniei de tramvai 40

176342 – 10092025 – Astăzi, pe Bulevardul Basarabia, Primăria Municipiului București a demarat lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare a infrastructurii de transport public din București: reabilitarea liniei de tramvai 40, pe o lungime de 18 kilometri. Este cel mai mare dintre cele 16 loturi incluse în programul municipalității, cu o valoare totală de 150 de milioane de euro (TVA inclus).

Această linie, folosită zilnic de zeci de mii de bucureșteni, nu a mai beneficiat de lucrări majore de modernizare de peste 40 de ani.

La eveniment au participat Primarul General al Capitalei, Stelian Bujduveanu, Viceprimarul Adrian Vigheciu, Administratorul Public al Municipiului București, Lucian Judele, Directorul Direcției Generale Investiții, Cătălin Aflat, și Mario Proell, CEO al PORR România.

Finanțări europene pentru un sistem de transport public modern

Primarul General, Stelian Bujduveanu: „Această investiție, finanțată integral din fonduri europene și cofinanțări externe, nu va afecta bugetul Municipiului București. Este un pas major spre un sistem de transport public modern, sigur și eficient. În următorii doi ani, vom oferi bucureștenilor linii de tramvai reabilitate, fără a bloca traficul – lucrările sunt etapizate astfel încât fiecare tronson finalizat să fie dat imediat în folosință. Bucureștiul va avea un sistem modern de transport și autobuze, troleibuze, tramvaie noi”.

Se vor moderniza liniile din lotul 1, care include traseele de-a lungul bulevardelor Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, Basarabia şi Calea Călăraşilor, precum şi secţiunea Corneliu Coposu, inclusiv bucla complex Titan.

Lucrările de pe linia 40 includ: reabilitarea a 18 km de linie dublă de tramvai; modernizarea macazurilor și a suprastructurii; construirea a 64 de peroane noi; înlocuirea rețelei aeriene și a cablurilor de curent continuu; modernizarea a 5 stații de alimentare.

Această lucrare face parte dintr-un program mai amplu prin care Primăria Municipiului București modernizează aproximativ 50 km de infrastructură de tramvai, pregătind astfel rețeaua pentru tramvaie moderne, de ultimă generație.