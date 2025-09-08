A început noul an școlar, de data aceasta fără festivități

176317 – 08092025 – Chiar dacă, din cauza protestelor cadrelor didactice, nu au avut loc tradiționalele festivități, anul școlar 2025-2026 a început luni, 8 septembrie 2025, conform structurii oficiale stabilite de Ministerul Educației.

Cursurile se vor încheia în data de 19 iunie 2026, iar anul școlar va fi împărțit în cinci module de cursuri, cu o vacanță mobilă la decizia inspectoratelor județene, posibil între 9 februarie și 1 martie 2026.

Durata cursurilor va fi de 36 de săptămâni.

Clasele terminale (a XII-a, a XIII-a) vor încheia anul școlar mai devreme, la 5 iunie 2026, iar clasa a VIII-a – la la 12 iunie 2026.

Pentru învățământ liceal tehnologic și profesional Durata cursurilor va fi de 37 de săptămâni, încheindu-se pe 26 iunie 2026.