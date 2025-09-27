Acord politic privind consolidarea rolului Europol în lupta împotriva introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane

176496 – 27092025 – Comisia Europeană salută acordul politic provizoriu la care au ajuns astăzi Parlamentul European și Consiliul în vederea consolidării rolului Europol și a cooperării între agenții în lupta împotriva introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane. Acest regulament a fost propus de Comisie în noiembrie 2023.

Combaterea introducerii ilegale de migranți este o prioritate a Comisiei, astfel cum a precizat președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii din 2025. Ea a subliniat că europenii trebuie să fie cei care decid cine vine în Europa și în ce circumstanțe – nu traficanții și persoanele care introduc ilegal migranți.

Europol joacă un rol esențial în sprijinirea autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare din statele membre în eforturile lor de a distruge modelele de afaceri ale persoanelor care introduc ilegal migranți și de a desființa rețelele infracționale transnaționale. Noile norme vor permite Europol să sprijine mai bine autoritățile naționale de aplicare a legii, prin consolidarea Centrului european de combatere a introducerii ilegale de migranți, prin intensificarea schimbului de informații, precum și prin resurse financiare și umane suplimentare.

Centrul de combatere a introducerii ilegale de migranți va avea o adevărată dimensiune europeană. Acesta va include reprezentanți ai Eurojust și Frontex și va beneficia de sprijinul altor organisme și agenții relevante ale UE. Acest lucru va spori cooperarea între agenții și va intensifica sprijinul strategic, operațional și tehnic acordat statelor membre.

Schimbul de informații dintre Europol și statele membre, inclusiv ofițerii de legătură ai statelor membre din țările terțe, va fi, de asemenea, îmbunătățit. Noile norme introduc, de asemenea, noi responsabilități pentru statele membre de a face schimb de informații cu Europol și cu alte state membre care participă la un grup operativ operațional.

Capacitățile agenției de prelucrare a datelor biometrice vor fi, de asemenea, sporite, inclusiv prin finanțare suplimentară.

Capacitatea operațională a Europol va fi consolidată cu resurse financiare suplimentare (50 de milioane EUR, inclusiv 20 de milioane EUR pentru extinderea capacităților biometrice ale Europol) și cu 50 de membri suplimentari ai personalului.

Regulamentul trebuie acum să fie adoptat în mod oficial de Parlamentul European și de Consiliu înainte de intrarea sa în vigoare, care va avea loc la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

Ulterior, Consiliul de administrație al Europol va adopta norme de punere în aplicare pentru a defini domeniul de activitate al Centrului european de combatere a introducerii ilegale de migranți.

În discursul privind starea Uniunii din 2025, președinta von der Leyen a anunțat noi inițiative de intensificare a luptei împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți și a traficanților, inclusiv „un nou regim de sancțiuni pentru a le îngheța activele, a le restricționa libertatea de circulație și a le priva de profiturile lor”.

Noua strategie europeană de securitate internă, ProtectEU, a anunțat, de asemenea, că Comisia va propune o revizuire ambițioasă a mandatului Europol, în strânsă consultare cu statele membre. Scopul va fi consolidarea în continuare a rolului Europol în investigarea cazurilor transfrontaliere, de mare amploare și complexe care reprezintă o amenințare gravă la adresa securității interne a Uniunii; colaborarea mai strânsă cu alte agenții ale UE și consolidarea în continuare a sprijinului acordat statelor membre.

Propunerea de regulament privind consolidarea rolului Europol împotriva introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane a fost prezentată în noiembrie 2023, împreună cu o propunere de directivă de stabilire a unor norme minime pentru prevenirea și combaterea facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate în Uniune, care este în prezent în curs de negociere cu Parlamentul European și cu Consiliul. În noiembrie 2023, Comisia a lansat, de asemenea, Alianța mondială pentru combaterea introducerii ilegale de migranți, pentru a intensifica cooperarea cu partenerii internaționali și pentru a submina modelul de afaceri al persoanelor care introduc ilegal migranți.