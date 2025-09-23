Afacerile cu transportul alternativ țepuiesc statul cu milioane de lei

176452 – 23092025 – Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 mil. de lei la bugetul de stat. Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). În urma investigațiilor derulate în 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit și neplata unor contribuții obligatorii aferente salariilor. Inspectorii ANAF au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 mil. de lei.

De asemenea, aceștia au descoperit că numeroase societăți nu fiscalizează corect veniturile și disimulează plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat. Schema evazionistă constatată funcționa astfel: o societate paravan reținea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferența de sumă era redistribuită șoferilor (cash sau virament), fără fiscalizare.

Au fost făcute dosare penale în 90 de cazuri. În 30 de situații, șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu emiteau bonuri, fiind sancționați conform legii. Ministerul Finanțelor a introdus în acest an un nou instrument legislativ: declarația informativă D397. Aceasta obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date direct către Fisc, permițând un control activ și în timp real. Dincolo de creșterea gradului de conformare voluntară, Direcția generală antifraudă fiscală deține date complete, obținute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale și țintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal.

În cursul zilei de luni, DNA a început urmărirea penală împotriva a doi administratori ai unor firme de ride-sharing și livrări, acuzați că au produs evaziune fiscală de peste 18,6 milioane de lei.