Alexandru Nazare și Tanczos Barna dau asigurări că nu vor exista probleme privind plata salariilor și pensiilor

176485 – 26092025 – Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și viceprim-ministrul Tanczos Barna au încercat joi seara să dezmintă informațiile potrivit cărora mai multe ministere și UAT-uri au rămas fără bani pentru salarii.

De asemenea, cei doi au infirmat și zvonul privind creșterea TVA la 24% sau 25% începând cu anul viitor.

Ministrul Finanțelor a spus la Antena 3 CNN că se lucrează la prima rectificare bugetară din acest an, și că vor fi acoperite nevoile esențiale până la finalul anului -pensii, salarii și asistență socială. Alexandru Nazare a precizat că proiectul a fost prezentat Comisiei Europene, întrucât România nu reușește să se încadreze în ținta de deficit de 7,7% pentru 2025, negociată în luna iulie, astfel că pragul a fost ridicat la 8,4% din PIB. Ministrul Finanțelor a adăugat însă că rectificarea nu definitivă, încă există negocieri în Coaliție și sunt miniștri nemulțumiți.

Ministrul Finanțelor a spus la Antena 3 CNN că au fost ministere care și-au epuizat bugetele în luna august, ceea ce arată în mod evident că bugetul nu a fost construit corect. Ministrul nu a spus însă că și majorarea TVA a contribuit la aceste dezechilibre, inclusiv în cazul UAT-urilor, care au primit, începând cu luna august, facturi mult mai mari pentru servicii. De asemenea, nici prețul liberalizat pentru energie electrică nu a fost luat în calcul la începutul anului, când a fost proiectat bugetul.

Nazare a mai anunțat că începând cu 2026, toate ministerele își vor încărca bugetele într-o aplicație, pentru transparentizarea sumelor.

Ministrul Finanțelor a apreciat că la sfârșitul anului 2026 vom ajunge la un deficit în jur de 6% din PIB.

Despre creșterea la 25% a TVA începând cu 1 ianuarie 2026, ministrul ministrul a răspuns: ”Nu vreau să fac excluderi definitive şi nici includeri definitive”.

La rândul său, viceprim-ministrul Tanczos Barna a răspuns, la B1TV, în același mod: nu se vorbește în acest moment de creșterea TVA și nu există, sub nicio formă, varianta să nu fie plătite salariile și pensiile, î acest an.

„Cuantumul cu care crește datoria publică nu mai este atât de mare. Ţinţa de deficit, de 8,4% din PIB este echivalentul pe care trebuie s-o obţinem de 260 de miliarde. Există presiune de finanţare. În 2026, revenind spre o ţintă de 6, şi nivelul de finanţare va scădea.