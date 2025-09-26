Acasă Economie Alexandru Nazare și Tanczos Barna dau asigurări că nu vor exista probleme...

Alexandru Nazare și Tanczos Barna dau asigurări că nu vor exista probleme privind plata salariilor și pensiilor

 176485 – 26092025 – Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și viceprim-ministrul Tanczos Barna au încercat joi seara să dezmintă informațiile potrivit cărora mai multe ministere și UAT-uri au rămas fără bani pentru salarii.

De asemenea, cei doi au infirmat și zvonul privind creșterea TVA la 24% sau 25% începând cu anul viitor.

Ministrul Finanțelor a spus la Antena 3 CNN că se lucrează la prima rectificare bugetară din acest an, și că vor fi acoperite nevoile esențiale până la finalul anului -pensii, salarii și asistență socială. Alexandru Nazare a precizat că proiectul a fost prezentat Comisiei Europene, întrucât România nu reușește să se încadreze în ținta de deficit de 7,7% pentru 2025, negociată în luna iulie, astfel că pragul a fost ridicat la 8,4% din PIB. Ministrul Finanțelor a adăugat însă că rectificarea nu definitivă, încă există negocieri în Coaliție și sunt miniștri nemulțumiți.

Ministrul Finanțelor a spus la Antena 3 CNN că au fost ministere care și-au epuizat bugetele în luna august, ceea ce arată în mod evident că bugetul nu a fost construit corect. Ministrul nu a spus însă că și majorarea TVA a contribuit la aceste dezechilibre, inclusiv în cazul UAT-urilor, care au primit, începând cu luna august, facturi mult mai mari pentru servicii. De asemenea, nici prețul liberalizat pentru energie electrică nu a fost luat în calcul la începutul anului, când a fost proiectat bugetul.

Nazare a mai anunțat că începând cu 2026, toate ministerele își vor încărca bugetele într-o aplicație, pentru transparentizarea sumelor.

Ministrul Finanțelor a apreciat că la sfârșitul anului 2026 vom ajunge la un deficit în jur de 6% din PIB.

Despre creșterea la 25% a TVA începând cu 1 ianuarie 2026, ministrul ministrul a răspuns: ”Nu vreau să fac excluderi definitive şi nici includeri definitive”.

La rândul său, viceprim-ministrul Tanczos Barna a răspuns, la B1TV, în același mod: nu se vorbește în acest moment de creșterea TVA și nu există, sub nicio formă, varianta să nu fie plătite salariile și pensiile, î acest an.

„Cuantumul cu care crește datoria publică nu mai este atât de mare. Ţinţa de deficit, de 8,4% din PIB este echivalentul pe care trebuie s-o obţinem de 260 de miliarde. Există presiune de finanţare. În 2026, revenind spre o ţintă de 6, şi nivelul de finanţare va scădea.

 

 

 

