Alte împrumuturi pentru Unităţile 1, 3 şi 4 de la Cernavodă

176471 – 24092025 – Nuclearelectrica şi sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE au semnat două acorduri de finanţare, în valoare totală de 620 milioane de euro, unul pentru proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a CNE Cernavodă şi celălalt pentru proiectul Unităţilor 3 şi 4.

Potrivit Nuclearelectrica, încasările din împrumutul în valoare de 540 de milioane de euro vor fi utilizate pentru finanţarea fazei preliminare a retehnologizării Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, proiect aflat în a doua etapă de execuţie.

Împrumutul de 80 de milioane de euro va fi utilizat pentru finanţarea fazei LNTP (Limited Notice to Proceed) a proiectului privind Unităţile 3 şi 4 ale centralei nucleare. Această finanţare va fi contractată de Energonuclear S.A., societatea de proiect pentru dezvoltarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4, în calitate de împrumutat, şi va fi susţinută de o garanţie de acţionar din partea Nuclearelectrica.

Proiectul privind Unităţile 3 şi 4 se află, de asemenea, în cea de-a doua etapă de execuţie, lucrările preliminare (Limited Notice to Proceed – LNTP).

Sindicatul este format din următoarele bănci: Banca Comercială Română SA, Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., Citibank Europe PLC, Dublin, Sucursala România, ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucureşti, UniCredit Bank SA şi J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanţarea Proiectului de retehnologizare a Unităţii 1 şi Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucureşti, UniCredit Bank SA şi J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanţarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4.