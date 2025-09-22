Alți bani de la BEI pentru A1. Împrumutul – pe 27 ani

176439 – 22092025 – Guvernul României a aprobat două memorandumuri propuse de Ministerul Finanțelor care deblochează finanțări substanțiale pentru proiecte de investiții majore de infrastructură și digitalizare.

Unul dintre memorandumuri vizează contractul de finanțare încheiat între România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 500 de milioane de euro, destinat cofinanțării proiectului Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

Cel de-al doilea memorandum se referă la derularea a 6 proiecte aflate în responsabilitatea MF, cuprinse în PNRR, care vizează digitalizarea ANAF și a Autorității Vamale, precum și implementarea unor reforme PNRR. Valoarea totală a finanțării pentru aceste proiecte depășește 370 de milioane de euro, cu perioada de implementare 2025-2026, la care se adaugă alte 100 de milioane de euro pentru capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Cele două memorandumuri ale MF sunt parte din cele 11 adoptate în ultima ședință de Guvern.

Primul memorandum se referă la aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 500 milioane euro. Fondurile sunt destinate cofinanțării Autostrăzii A1 și fac parte dintr-un pachet de împrumut total de 1 miliard de euro, aprobat de BEI în luna iulie.

Contractul se încadrează în pachetul privind contractarea de asistență financiară rambursabilă de la Banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii parțiale a finanţării naţionale necesare implementării unor investiţii cuprinse în Programul Transport 2021-2027 și Mecanismul pentru Interconectarea Europei, aprobat în ședința din 4 decembrie 2024 de Guvernul României.

Împrumutul BEI în valoare totală de 1 miliard euro a fost aprobat de conducerea Băncii în data de 16 iulie a.c. Contractul urmează să fie semnat la începutul lunii octombrie a.c. (8-9 octombrie), cu ocazia vizitei vicepreședintelui BEI, Ioannis Tsakiris. Un al doilea contract de finanțare, pentru aceeași valoare, ar putea fi semnat în prima parte a anului viitor.

Data limită de tragere a împrumutului este de 3 ani de la semnare. Împrumutul se va trage în max. 10 tranșe, fiecare în valoare de min. 50 milioane euro. Împrumutul va fi acordat pe o perioadă de până la 27 ani.

Memorandumul cu privire la derularea investițiilor finanțate prin PNRR și din fonduri publice naționale vizează autorizarea contiunării contractelor, ordinelor de finanțare, contractelor de achiziție și procedurilor de achiziție aflate în aflate în responsabilitatea Ministerului Finanțelor din cadrul Componentei 8 – Reforma fiscală și reforma pensiilor aferentă Planului Național de Redresare și Reziliență și Componentei 6 – Energie – Reforma 3 – Bugetarea verde.

Memorandumul autorizează Ministerul Finanțelor să continue proiectele finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de peste 370 de milioane de euro pentru perioada 2025-2026. Se asigură astfel finalizarea a șase contracte cu un progres fizic de peste 30% până la termenul de 31 august 2026. De asemenea, a fost aprobată modificarea contractului pentru implementarea vămii electronice, prin suplimentarea fondurilor neutilizate. Documentul permite încheierea de noi contracte de achiziție publică pentru trei proiecte de reformă fiscală, cu o valoare de 43,34 milioane lei, și continuarea a două contracte de finanțare în valoare de 14,98 milioane lei, pentru care procedurile de achiziție sunt deja finalizate. În plus, a fost autorizată Banca de Investiții și Dezvoltare pentru a atribui contracte de achiziție pentru dezvoltarea de sisteme IT.