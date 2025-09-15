Ambasadorul rus în România, convocat din nou la MAE

176371 – 15092025 – Ambasadorul Federației Ruse în România a fost convocat, din dispoziția ministrului afacerilor externe, din nou, la sediul MAE, în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.

Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României, se arată într-un comunicat al MAE. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României.

România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE.

Ambasadorul rus în România a mai fost convocat la MAE, în 29 august și 11 septembrie 2025.