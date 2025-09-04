Ana Birchall îi amintește Oanei Țoiu că s-a dus la Moscova imediat după anexarea Crimeei

176289 – 04092025 – Ana Birchall, fost Vicepremier, fost ministru al Justiției, fost ministru delegat pentru Afaceri Europene și fost Consilier Prezidențial responsabil cu implementarea Parteneriatelor Strategice ale României, se alătură vocilor care critică ieșirea publică a ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, cu privire la participarea privată, în calitate de invitați, a foștilor premieri ai Guvernului, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la ceremoniile organizate la Beijing pentru a marca 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial

Spre deosebire de celelalte critici, Birchall îi amintește ministrului de Externe că în 2014, imediat după anexarea Crimeei de către Federația Rusă, Oana Țoiu vizita Moscova.

”Îmi este efectiv milă de diplomații care trebuie să facă damage repairs (atât cât se mai poate face) după toate tembelismele din ultimile luni!

La momentul audierii ca ministru sigur d-na Oana Țoiu nu știa dar poate totuși între timp a aflat că România are cu China un “Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare”, iar cu India România are un Parteneriat Extins!

Iar dacă ar înțelege diplomație ar ști cât de mult rău a făcut declarația ei absolut tembelă!

Ar fi indicat să știe contribuția României la o vizită extrem de importantă în China a unui președinte SUA de exemplu!

Așa după cum ar trebui să știe că ștergerea unor postări (imediat după ce a fost numită ministru), postări în care îi insulta pe Președintele Trump și pe JD Vance nu arată decât cel mult lașitate… dar sigur nu te califică ca un partener de dialog, un partener de încredere oricâte poze ar vâna sau oricâte declarații ar da pentru consumul intern pentru PR personal!

P.S. 1 Sunt convinsă (sau mai degrabă NU) că în aprilie 2014, la nici 2 luni de la anexarea ilegală a Crimeei de către Putin, când d-na Țoiu mergea la Moscova, invitată de un ONG rusesc, i-a bătut obrazul lui Putin și a condamnat anexarea ilegală a Crimeei…sau poate că nu!?

P.S. 2 Am observat că azi d-na ministru Oana Țoiu era încântată de proiectele nucleare de la Cernavodă… proiecte deblocate de Ana Birchall în 2019, în calitate de ministru al justiției, cu sprijinul Administrației Trump!

La fel și susținerea pentru aderarea României la OECD ( scrisoare oficială din partea Administrației Trump pe care am obținut-o în august 2019 după luni de dialog constructiv) cu care se laudă toți acum dar care în momente cheie au avut ZERO contribuție!

Fapte cu rezultate concrete, nu declarații!

P.S. 3 Orice om normal la cap știa că cei doi foști premieri erau acolo în calitate privată .. oare de ce d-na Țoiu o fi simțit nevoia să se afirme azi cu declarații tembele numai ea știe dar sigur nu este diplomație pentru interesele României!”, a scris pe Birchall pe Facebook.

Pe de altă parte, ministrul Oana Țoiu scapă din vedere că Dominic Frietz, președitele USR, partidul care a propus-o pentru funcția din Guvern, este căsătorit cu Yiran Lin, născută la Tianjin, Republica Populară Chineză.

Ministrul de externe Oana Țoiu, printr-un comunicat de presă, susținut și prin declarații la Digi 24, preluate de televiziunile de știri și agențiile de presă, a criticat prezența celor doi foști prim-miniștrim Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la ceremoniile din China. Deși a afirmat că prezența privată a celor doi nu poate implica România, Țoiu a fost deranjată de faptul că cei doi au fost în aceeași fotografie de grup cu președintele rus.

”Prezenţa în fotografie alături de Vladimir Putin nu reprezintă, în acest moment, interesele românilor. De altfel, nici nu susţinem această decizie. România a ales cu totul altă cale. România a primit invitaţie oficială la această paradă, dar niciunul dintre membrii Guvernului nu poate reprezenta România alături de Vladimir Putin”, declara miercuri, 3 septembrie, Oana Țoiu.

Așa cum era de așteptat, în apărarea ministrului continuă să fie reprezentanții USR, parlamentari și miniștri, aceștia fiind foarte activi pe rețelele de socializare, inclusiv în comentariile postărilor care critică decizia ieșirea publică a Oanei Țoiu.