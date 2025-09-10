ANAF avertizează, din nou, cu privire la mesaje false transmise în numele instituției

ANAF avertizează, din nou, cu privire la mesaje false transmise în numele...

176338 – 10092025 – Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariția unor mesaje false transmise în numele instituției, utilizând adresa de e- mail info@anaf.io.

Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF și urmăresc să inducă în eroare destinatarii.

Mesajele false pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale și financiare ale contribuabililor.

De asemenea, ANAF reamintește că:

ANAF interacționează cu contribuabilii fie prin Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma oficială securizată, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire. ANAF nu solicită informații personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale.

Vă recomandăm să ignorați și să ștergeți mesajele provenite de la adresa info@anaf.io sau alte surse suspecte și să nu accesați link-uri sau să nu descărcați fișiere din astfel de mesaje.

Pentru informații fiscale cu caracter general contribuabilii pot apela CALL CENTER ANAF la numărul 031.40.39.160.