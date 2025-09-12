ANCOM: Utilizatorii de servicii de comunicații electronice trebuie informați la consumul integral al abonamentului și la depășirea lui cu 250 de lei

176361 – 12092025 – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) readuce în atenția utilizatorilor de servicii de telefonie și de acces la internet dreptul de fi informați atunci când consumă integral resursele incluse în abonament și când acumulează costuri suplimentare de 250 lei (50 euro), fără TVA, peste valoarea acestuia.

ANCOM a impus furnizorilor aceste obligații pentru a spori transparența și pentru a le permite utilizatorilor să își controleze mai bine costurile rezultate din utilizarea serviciilor de comunicații electronice.

Furnizorii de servicii de comunicații electronice au obligația legală de a informa utilizatorii în două situații critice de consum:

La epuizarea resurselor incluse în abonament – când volumul de servicii (minute, SMS, date mobile etc.) inclus în planul tarifar este consumat în totalitate. La atingerea unui prag de consum suplimentar de 250 lei (50 euro), fără TVA – atunci când utilizatorii depășesc valoarea abonamentului și acumulează costuri suplimentare în cuantum de 250 lei (50 euro), fără TVA, furnizorii sunt obligați să emită o notificare clară și promptă. În funcție de politica comercială a furnizorilor, acest cost suplimentar poate include și costurile înregistrate la accesarea serviciilor cu valoare adăugată.

Important! Aceste obligații se aplică și utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit dacă aceștia nu au convenit în mod explicit să renunțe în tot sau în parte la aplicarea lor.

În cazul în care există neclarități cu privire la serviciile facturate, utilizatorii au posibilitatea de a consulta facturile detaliate, pe care furnizorii sunt obligați să le remită la cerere. Acestea trebuie să conțină o serie de informații minime, care să permită identificarea serviciilor utilizate și a tarifelor percepute. Detalii despre factura detaliată sunt disponibile aici.

Ce, cum și unde se poate reclamaDacă aceste obligații de informare nu sunt respectate, utilizatorii se pot adresa ANCOM, urmând pașii descriși aici.

Atenție! Prevederile legale în vigoare nu abilitează ANCOM să efectueze verificări cu privire la corectitudinea înregistrării traficului de către centrala operatorului.

În cazul în care furnizorii nu respectă clauzele din contract, consumatorii pot sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), iar utilizatorii finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații non-profit se pot adresa mediatorilor autorizați sau instanțelor de judecată. ANCOM poate oferi consiliere, dar nu are atribuții cu privire la sancționarea furnizorilor în astfel de situații.