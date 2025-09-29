ANI: Confiscarea unor sume nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate 

176508 – 29092025 – În urma constatării de către inspectorii de integritate a existenței unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate în perioada exercitării funcției publice de către Cherecheș Cătălin și Druguș Daniela, instanțele de judecată au dispus confiscarea sumelor nejustificate, în cuantum total de 4.871.871,168 lei, după cum urmează:

Cherecheș Cătălin, primar al Mun. Baia Mare, Jud. Maramureș

Diferență nejustificată în cuantum total de 2.685.708,318 Lei

În anul 2019, Agenția a emis un comunicat de presă privind constatarea existenței unei diferențe nejustificate în cuantum de 2.741.026,318 lei între averea dobândită și veniturile realizate de către CHERECHEȘ CĂTĂLIN, Primar al Mun. Baia Mare, în perioada exercitării funcției publice (https://tinyurl.com/mtank4yr).

Astfel, Agenția a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către Cherecheș Cătălin.

Ca urmare a cercetărilor efectuate și a etapelor de judecată parcurse în cauză, facem următoarele precizări:

În anul 2019,în urma activității de evaluare, Comisia de cercetare a averilor din cadrul CA Cluj dispune sesizarea CA Cluj în vederea confiscării sumei de 2.685.708,318 lei;

– În 2021, CA Cluj admite sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj, constată că dobândirea sumei de 2.685.708,318 lei nu are un caracter justificat și dispune confiscarea acestei sume din averea persoanei cercetate;

– În 2023, ICCJ admite recursul persoanei cercetate împotriva sentinței CA Cluj, casează sențința instanței de fond şi trimite cauza spre o nouă judecată;

– La data de 29 septembrie 2025, în rejudecare, după administrarea probei cu expertiză contabilă și întocmirea unui supliment la raportul de expertiză întocmit în cauză, Curtea de Apel Cluj admite sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj și dispune confiscarea sumei de 2.685.708,318 lei.

Druguș Daniela, director general administrativ în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa Iași

Diferență nejustificată în cuantum total de 2.186.162,85 Lei

În anul 2016, Agenția a emis un comunicat de presă privind constatarea existenței unei diferențe nejustificate în cuantum de 523.462 lei între averea dobândită și veniturile realizate de către Druguș Daniela, Director General Administrativ în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa Iași, în perioada exercitării funcției publice (https://tinyurl.com/5brma8nj).

Urmare a sesizării Agenției, Comisia de cercetare a averilor de pe lângă CA Iași a constatat ca fiind nejustificată dobândirea sumei de 179.531 lei și a trimis cauza spre soluționare CA Iași, în vederea dispunerii confiscării.

La data de 01 august 2024, Curtea de Apel Iași admite sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Iași, constată că dobândirea sumei de 2.186.162,85 lei nu are un caracter justificat și dispune confiscarea acestei sume din averea persoanei cercetate (sentință comunicată ANI la data de 24 septembrie 2025).

Sentințele nu sunt definitive și pot fi atacate cu recurs, în termenul legal.