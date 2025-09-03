António Costa discută cu Nicușor Dan despre prioritățile Consiliului European

176284 – 03092025 – Președintele Consiliului European, António Costa, se va întâlni cu liderii UE, acasă la ei, în trei săptămâni din luna septembrie.

Acest tur al capitalelor îi permite președintelui Costa să asculte opiniile șefilor de stat sau de guvern cu privire la situația din UE și să pregătească terenul pentru viitoarele Consilii Europene și summituri internaționale.

”Aceste discuții vor contribui la stabilirea agendei noastre comune pentru lunile următoare. În calitate de președinte al Consiliului European, este de datoria mea să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor – mai ales în aceste vremuri incerte. Rolul meu este să ajungem la consens. Cu ocazia fiecărei vizite, voi face eforturi pentru a ne consolida cooperarea, deoarece, în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este forța noastră cea mai mare”, a anunțat Costa.

În cadrul reuniunilor sale cu liderii, președintele Costa va dezbate principalele priorități politice, precum și metodele de lucru ale Consiliului European.

După întâlnirea din 27 august, de la Bruxelles, cu prim-ministrul belgian, Bart De Wever, președintele Costa s-a întâlnit în data de 2 septembrie cu premierul sloven Robert Golob și cu cel croat Andrej Plenković.

Astăzi, 3 septembrie, președintele Costa va ajunge la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Până la sfârșitul anului, președintele António Costa va prezida două Consilii Europene formale, în octombrie și în decembrie 2025. De asemenea, pe 1 octombrie va avea loc un Consiliu European informal, la Copenhaga. Reuniunea comunității politice europene este prevăzută pentru 2 octombrie, tot în capitala daneză.

Președintele Costa va coprezida summitul UE-CELAC, care se va desfășura în perioada 8-9 noiembrie în Columbia, precum și summitul UE-Uniunea Africană din Angola, în perioada 24-25 noiembrie. De asemenea, va participa, în numele UE, la săptămâna la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite și va lua cuvântul în fața Adunării Generale a ONU și a Consiliului de Securitate al ONU, în luna septembrie. Totodată, președintele va participa la COP30, care se va derula la Belém în luna noiembrie.