Atent cu magistrații, intransigent cu angajații din administrația locală

176303 – 05092025 – Președintele Nicușor Dan a apreciat, din nou, munca din ultimii ani a magistraților. Într-un interviu la Antena 1, el a spus că nu este sănătos pentru democrație să-i înjurăm pe judecători.

”Curtea Constituțională se va pronunța, bineînțeles, eu nu pot să anticipez ce vor spune. Ce pot eu să spun, și am avut discuțiile astea, este că în momentul în care Guvernul a venit cu propunerea pe pensii speciale, oameni din Guvern, din echipa juridică a Guvernului s-au uitat la toate deciziile anterioare ale Curții Constituționale, astfel încât să evite o situație în care Curtea Constituțională va declara neconstituțional proiectul de lege. Mai departe este Curtea care va decide”, a declarat președintele referindu-se la reforma guvernamentală propusă pentru pensiile magistraților.

Potrivit acestuia, problema trebuie văzută ”cu nuanțe”.

”Am văzut în spațiul public diverse interpretări. Trebuie să ne uităm cu nuanțe la problema asta. În primul rând, am spus-o, și eu niciodată nu mi-am schimbat punctul de vedere, am spus că nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul, pentru că în felul ăsta îl încurajez pe omul care poate să muncească și poate să aducă valoare societății să se ducă la pensie, ceea ce, din păcate, mulți magistrați au făcut-o în momentul în care erau la vârful experienței lor profesionale”, a explicat el.

El a subliniat că este de acord cu reducerea pensiilor, cu creșterea vârstei de pensionare (de la 48 la 65 de ani – n.n.), ”și toată discuția este pe acest interval de tranziție”.

Nu la fel de înțelegător a fost președintele atunci când s-a referit la reforma administrației publice. El a precizat că trebuie să plece acasă 10% din personalul din administrația publică locală, nu să se restructureze doar organigramele.

Întrebat ce decizie ar lua în acest domeniu dacă ar fi primarul general al Capitalei, Nicușor Dan a spus că din 1.000 de persoane care lucrează în primărie ar putea ucra efectiv cu 700. De aseemenea, din aparatul total al Primăriei Generale a Capitalei, care numără 7.000 de angajați, s-ar putea lucra cu 5.000 – 5.500.