176351 – 11092025 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Intenție vot alegeri parlamentare

Estimare participare vot alegeri parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 11% dintre români au ales 1, 1.1% au ales 2, 0.4% au ales 3, 0.3% au ales 4, 5% au ales 5, 1% au ales 6, 2% au ales 7. 4% indică 8, 3% 9 și 71% indică 10. 1.2% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru partide politice la alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (78.7% din total eșantion)

40.8% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.9% cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), 15.2% cu PNL (față de 17.3% în iunie 2025), iar 12.8% cu USR (față de 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025). Pentru POT ar vota 3.3% dintre alegători (față de 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), pentru UDMR – 4% (față de 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SOS Romania – 2.8% (față de 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025), iar pentru SENS – 2.1% (față de 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025). 0.6% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 0.6% pentru alt partid (față de 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).