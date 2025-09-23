Bolojan, Grindeanu, Fritz, Kelemen și Pambuccian, chemați urgent la Cotroceni

176453 – 23092025 – Administrația Prezidențială anunță că marți la ora 11.00, liderii coaliţiei de guvernare au fost convocați pentru discuții cu președintele Nicușor Dan.

Programul oficial nu este anunțat, dar sunt speculații potrivit cărora președintele va discuta despre principalele teme cu care se confruntă acum partidele aflate la putere. Președintele vrea să știe în ce stadiu se află programul privind reforma administrativă, pentru care dăduse termen jumătatea acestei luni, și punctele de vedere cu privire la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Întâlnirea vine cu o zi înainte de ședința CCR prin care judecătorii vor da o soluție în privința celor opt sesizări de neconstituționalitate referitoare la cele cinci pachete legislative asumate recent de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar excesiv. Bolojanspunea, recent, că în cazul în care CCR nu va da o soluție favorabilă Guvernului, atunci acesta își va pierde legitimitatea.

În ultimele zile, presiunea demisiei premierului Ilie Bolojan și, implicit, a cabinetului pe care îl conduce este foarte mare, apărând tot felul de speculații, mai ales în urma declarațiilor liderilor PSD privind nesusținerea, în actuala formă propusă de Guvern, a măsurilor privind reducerea personalului din administrația publică locală.

După întâlnirea cu președintele Dan, coaliția de guvernare are o nouă ședință, de la ora 13:00, la Palatul Victoria.